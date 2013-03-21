Спецпошлины на импорт авто повысит их цену максимум на 3-5%, считают в «Укравтопроме»

Введение спецпошлин на импорт автомобилей не приведет к существенному подорожанию, и цена на них, если часть финансовой нагрузки возьмут на себя производители и дилеры, может вырасти максимум на 3-5%, считают в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Об этом говорится в комментарии ассоциации, переданном УНИАН.

“Введение спецпошлины не поднимет цены на автомобили так, как это предсказывают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД). Рост цен на импортные автомобили если и будет, то в пределах 3-5%. Фактически это соответствует среднему ежегодному росту цен на все товары. Подорожание импортных автомобилей на 15,6%, которым пугают потенциальных покупателей в ВААИД, - это некорректная цифра”, - сказано в комментарии.

По математическим расчетам «Укравтопрома», спецпошлина 12,95% в структуре цены автомобиля может дать в рознице рост стоимости не на 15,6%, как утверждают в ВААИД, а на 11,53% для автомобилей с объемом двигателя 1,5-2,2 литра, и на 6% - для автомобилей с объемом двигателя до 1,5 л.

При этом в ассоциации отмечают: “Математическое подорожания - это не увеличение цены импортных автомобилей в рознице. Часть спецпошлины берет на себя производитель, а часть - сам импортер”.

В “Укравтопроме” подчеркнули, что производители определяют для рынков с высокими ввозными пошлинами более лояльную цену, и это мировая практика.

“Ведь они хотят, чтобы их товар был конкурентоспособным. А то, что часть спецпошлины вполне способны компенсировать дилеры, подтверждают их акции и распродажи, на которых скидки на автомобили доходят до 10%, а то и до 15%”, - говорится в комментарии.

В “Укравтопроме” напоминают, что после вступления Украины в ВТО в 2008 г. ввозные пошлины уменьшились с 25% до 10%.

“Сегодня на автомобили малого класса пошлина равна 10%, на автомобили с двигателями объемом более 3 л - 5%. При этом, если проанализировать цены на автомобили, то они не снижались параллельно с уменьшением пошлин, а наоборот - каждый год росли. И в соседней России с уровнем тарифной защиты в 25% цены на автомобили не только не выше, а в большинстве случаев даже ниже в среднем на 5%, чем на аналогичные модели в Украине”, - отмечают в ассоциации автопроизводителей Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили с объемом двигателя 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а 1,5-2,2 литра - на 15,6%, и не исключила возможности прекращения ввоза автомобилей в Украину начиная со второй половины апреля 2013 года.

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