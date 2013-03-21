В центре Львова из-за долгов отключили 2 светофора

Во Львове компания “Львовоблэнерго” за долги прекратило электроснабжение двух светофоров в центре города на проспекте Свободы.

Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей “Львовоблэнерго”, 20 марта было прекращено электроснабжение двух светофорных объектов на проспекте Свободы в центре Львова, которые принадлежат Львовскому коммунальному предприятию “Львовавтодор”, в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию за февраль этого года.

По данным “Львовоблэнерго”, сумма долга составляет 46,9 тыс. грн.

“12 марта ПАО „Львовоблэнерго” официально сообщило ЛКП “Львовавтодор” о прекращении электроснабжения в случае неуплаты за потребленную электроэнергию. По состоянию на 21 марта, ЛКП “Львовавтодор” не осуществило расчеты за потребленную электрическую энергию. Согласно действующему законодательству Украины, ПАО „Львовоблэнерго” обязано прекратить услуги по электроснабжению потребителям, которые не выполняют своих договорных обязательств по расчетам за потребленную электроэнергию”, - отмечается в сообщении.