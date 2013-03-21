«Визз Эйр Украина» открывает новые маршруты

Компания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с июля начнет выполнять рейсы по маршрутам Киев-Вильнюс, Киев-София, Донецк-Дортмунд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Акош Буш.

Рейс Киев-Вильнюс будет выполняться 4 раза в неделю, Киев-София - 3 раза в неделю, Киев-Дортмунд - 2 раза в неделю.

Таким образом «Визз Эйр Украина» будет выполнять перелеты по 22 направлениям из 5 аэропортов Украины.

Кроме того, А.Буш сообщил, что авиакомпания подала заявки на 18 новых направлений, из которых на сегодняшний день получено разрешение на выполнение полетов из Киева в Вильнюс, Дубай, Санкт-Петербург, Москву, Софию и Бухарест, а также рейсов по маршруту Харьков-Кутаиси и Донецк-Кутаиси.

Остается еще 10-12 направлений, которые мы могли бы обслуживать», - сказал он

При этом А.Буш отметил, что «некоторые направления блокируются действующими операторами».

Гендиректор авиакомпании также сообщил, что «Визз Эйр Украина» ожидает получения разрешения на новые направления в течении 1-1,5 месяцев. После получения всех разрешений на новые направления компания объявит зимнее расписание.

По словам А.Буша, по развитию направлений в Россию (Москва и Санкт-Петербург) ведется переговоры с российскими авиавластями.

Кроме того, он сообщил, что открытие рейса в Дубаи планируется после открытия нового аэропорта в Дубаи.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начнет выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.