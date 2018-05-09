Пломбы "Укравтодора" ямам не помеха

“Укравтодор” еще 10 марта гордо проинформировал премьер-министра Николая Азарова о ликвидации ямочности на 98% основных дорог общего пользования государственного значения, уточнив, что осталось отремонтировать всего 61 км. Однако корреспонденты агентства УНИАН в регионах констатируют: от официальной статистики ситуация не улучшилась, асфальта не добавилось, а отдельные участки даже дорогами назвать нельзя.

Водители продолжают жаловаться и требуют разъяснения: «Скажите, куда уходят деньги, которые мы платим на строительство трасс?». Азаров пояснил, что «дороги у нас строятся и ремонтируются, прежде всего, за счет уплаты акцизного сбора, входящего в стоимость покупаемого на заправках бензина или дизельного топлива» - 9%/л. То есть, каждый автовладелец «жертвует» 992 грн в год, за которые можно «запломбировать» примерно 5 кв. м. Причем премьер неоднозначно намекнул, что в Европе сбор намного выше. А что касается дорог в глубинках, о состоянии которых и говорить больно, то с этой проблемой, по словам Николая Яновича, должна разбираться местная власть. Эх, дороги…

Донеччина: "На дороге ямы! Посигналь Лукьяну!"

«Эх, дороги, пыль да туман…»… Разве что-нибудь изменилось на украинских дорогах с того военного времени, о котором в песне поется? Да практически ничего. В самом центре Донецка ездить еще можно: улицу Артема – 10-километровую главную магистраль города - дорожные службы регулярно реконструируют и латают, то же самое стараются делать и с прилегающими проспектами. Но радиус этой «заботы» составляет, хорошо, если 3-5 километров. Дальше – ноги поломаешь и колеса потеряешь. А ведь основной транспортный поток проходит как раз вокруг центра города…

В прошлом году в центре Донецка после капитального(!) ремонта открыли бульвар Шевченко. Но проедьте сейчас от Набережной до улицы Марии Ульяновой – машины подбрасывает, словно на волнах – дорога просто вспучилась во многих местах. Наверняка, при укладке покрытия нарушили технологию или вовсе не соблюдали. Сто процентов – через месяц-другой начнут латать фактически «новое» полотно.

Да, некоторые междугородные трассы вокруг Донецка сейчас достроили, привели в порядок, но, как правило, - это совсем новые магистрали. Но даже не думайте с них сворачивать – свернете шею. О дорогах на Горловку, Константиновку, Макеевку, Артемовск ходят такие «легенды», что в приличном обществе и не перескажешь. Транспорт в этих городах передвигается либо вприпрыжку, либо ползком: колдобины и ямы подстерегают в любом месте, гляди, не зазевайся.

Что? Азаров говорит, что дороги латают? Да, латают, но эти, с позволения сказать, «латки» держатся от силы месяц, а дальше – камни из-под колес, и новая яма… С месяц назад наблюдал, как в Енакиево ямы «ремонтировали», засыпая граншлаком-булыжниками размером с крепкий кулак, а в Артемовске – «конопатили» обычными строительными кирпичами! Даже гаишники в шоке. Вот такие у нас на Донетчине дорожные ноу-хау (извините, за неприлично слово).

И чем нас успокаивают местные власти? Мэр Донецка тем, что местные дороги, слава Богу, получше, чем по всей Украине, а губернатор тем, что эта дорожная вакханалия – «от недостатка средств и технологий». Ну и что? А делать дороги, когда начнут?

На днях какие-то ребята пришли к горсовету Донецка с плакатами «Я за что плачу налоги? Эй, Шишацкий, где дороги?», «На дороге ямы! Посигналь Лукьяну!». Мэр Лукьянченко даже вышел к ним, чтобы спросить, кто им заплатил «за такие провокации…».

Запорожье: дорога смерти

«Дорога смерти» - именно такое название уже не первый год носит в народе автодорога государственного значения «Харьков-Симферополь». Причина – пропускная способность трассы, являющейся в летний период основной для желающих отдохнуть в Крыму и на Азовском побережье граждан Украины, России и Беларуси и имеющей при этом всего по одной (!) полосе движения в каждую сторону. По данным управления ГАИ в Запорожской области, еще в 2007 году в выходные дни в летний период интенсивность движения по трассе Харьков-Симферополь достигала 2000 автомобилей в час – то есть, никоим образом не соответствовала требованиям безопасности (автодорога является безопасной, если интенсивность движения по одной ее полосе не превышает 600 автомобилей в час). В то время власть области признала дорогу аварийноопасной и попыталась «выбить» средства на ее реконструкцию - примерно 130 млн. грн. Но были выделены из бюджета эти деньги или нет, история умалчивает. Ясно другое - с тех пор «дорога смерти» не превратилась в «дорогу жизни».

Херсонщина: 500 млн «закатали» в асфальт, а толку мало...

Скажем сразу, что нынешней весной дороги на Херсонщине мало чем отличаются от прошлогодних. Наверное, это связано с тем, что зима в области была малоснежной и не очень морозной. Но местами в областном центре автомобилистам приходится демонстрировать «слалом», например, на проспекте "200 лет Херсона", который находится в аварийном состоянии еще с осени прошлого года. Многочисленные ухабы и ямы есть практически на всех основных магистралях. О переулках и проездах во дворах и вовсе не стоит говорить – их не ремонтировали уже несколько лет. В нормальном состоянии, для данного времени года, находятся транзитные трассы, которые проходят через город – Николаевское, Бериславское и Киндийское шоссе, а также ул. Перекопская.

Однако, тем автомобилистам, которым доведется ехать через Херсон в Крым, нужно быть начеку, так как отдельные ямы, например, на Киндийском шоссе в районе Стеклотары, могут существенно увеличить время поездки: попав колесом в одну из двух больших ям, которые здесь образовались, можно запросто не только разбить колесный диск и разрубить покрышку, но даже вырвать подвеску. Несколько лучше ситуация на транзитных дорогах – М14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск) и М17 (Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь ). Нет, ям конечно много, но их многочисленность компенсируется небольшими размерами и глубиной. В основном такие «дырявые» участки находятся в населенных пунктах, где движение транспорта интенсивнее. С учетом почти 500 млн грн, которые в минувшем году Укравтодор закатал в указанные трассы, можно было ожидать и более лучшего их состояния.

Несколько хуже ситуация на трассе Херсон - Берислав - Нововоронцовка - Марьянское, которая ведет в сторону Кривого Рога, Никополя, Днепропетровска и Запорожья. Здесь есть участки, где максимальная скорость передвижения составляет не более 40 км в час. Но, опять таки, глубоких ям не много, что позволяет на ряде участков трассы разгоняться до более 100 км в час.

Волынь: дороги «сошли» вместе со снегом

«Сошли» вместе со снегом - именно так о местных дорогах говорят жители Волыни. Им ежедневно приходится преодолевать препятствия в виде многочисленных ям, выбоин на трассах, отдельные участки которых можно смело назвать бездорожьем, особенно в направлении Львова и Ривне.

В частности, в Гороховском направлении (на Киев) сможет проехать только водитель-виртуоз: глубокие выбоины разместились как раз по центру трассы, объехать их очень сложно. Многие водители выбирают путь во Львов, объезжая этот участок, двигаясь в Дубновском направлении. Однако, такой «крюк» - лишние 60 км.

Что касается областного центра, то есть участки, которые водители и рады были бы объехать, но как объехать главные улицы города, по которым движется основной пассажиропоток?

Не красит Луцк и дорога на авторынок, который известен во всей Украине. Сюда каждый четверг съезжается около тысячи автомобилей, которые выстраиваются вдоль улицы Ершова. Вот ее точно нельзя назвать улицей «европейского города».

Львовщина: дорог нет, есть только направления

Дороги Львовской области в таком состоянии, что правильнее было бы сказать, их нет - есть только направления! При этом, не нужно забывать, что здесь проходит международная трасса «Киев-Чоп»

«Сплошные ямы с «вкраплениями» асфальта» - так характеризуют нынешнее состояние трасс региона и депутаты Львовского облсовета.

Даже новоназначенный губернатор Виктор Шемчук на первой пресс-конференции признал, что состояние дорог в области, вызывает беспокойство и требует немедленного вмешательства властей.

А еще он заподозрил, что со средствами на ремонт дорог творится что-то нечистое.

«Стоит вернуться к тому, эффективно ли были использованы средства на ремонт дорог в 2012 году. Если мы не изменим ситуацию, которая сложилась в сфере выделения средств на дорожные работы, то, сколько бы мы их не выделяли, а в конечном итоге дорог все равно не будет», - заявил Шевчук.

Кстати, депутат Львовского областного совета Александр Старовойт уточнил УНИАН, что в 2012 году на дороги региона было выделено более 1 млрд. грн.

Многочисленные жалобы водителей заставили львовских ГАИшников обследовать состояние трасс. Их вывод: самыми проблемными остаются направления Львов-Тернополь и Львов-Радехов-Луцк.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что дороги области в таком плачевном состоянии находятся уже не первый год и даже «набили оскомину» соседним регионам, из которых волей-неволей приходится приезжать во Львов. Так, еще в мае 2011 года на сессии Волынского областного совета местные депутаты обратили внимание главы Львовской ОГА на катастрофическое состояние трассы «Луцк-Львов» на территории Львовской области.

Галичане уже давно осознали, что спасение утопающих, то бишь, застрявших на дорогах, дело рук самих путешественников, и начали массово создавать в соцсетях форумы, на которых обмениваются информацией «где можно проехать».

Черниговщина: сплошная ямочность

Состояние дорог в Черниговской области этой весной, как и в других регионах, - плачевное. Магистраль «Чернигов-Киев» - как после бомбежки, особенно в районе Козельца. Просто удивляешься, как водители маршруток умудряются выруливать на такой дороге, почти соблюдая свой скоростной режим. Время пребывания в пути только иногда больше обычного – два часа вместо часа сорока минут. А пассажирам в такой ситуации приходится уповать только на везение.

Не лучше выглядит ситуация в Новгород-Северском направлении. Водители сейчас часто вспоминают времена президентства Леонида Кучмы - благодаря его влиянию трасса в его родных местах всегда была в хорошем состоянии.

В областном ГАИ состояние дорог называют неудовлетворительным, а также сообщают, что к ответственности в январе-феврале привлекли более 200 должностных лиц. Правда, от этого качество трасс не улучшилось. В официальных бумагах употребляется термин «ямковость», хотя на некоторых участках она сплошная. С учетом выделенных на регион денег, а это, по информации ОГА, 43 млн грн, можно рассчитывать только на выборочный «ямочный» ремонт, поскольку только на ремонт дорог областного центра нужно 100 млн грн.

Таким образом, дороги снова будут «пломбировать», причем некачественно. И это повторяется из года в год.

Тернополь: трасса смеха

Трасса «Тернополь-Львов», особенно на пограничном отрезке двух областей, еще весной 2012 года напоминала танкодром. Водители возлагали надежды на Евро-2012, тем более, что обещания отремонтировать дорогу по случаю футбольного чемпионата из уст руководителей обладминистраций звучали. Но в Киеве решили, что болельщики будут добираться в столицу из Львова по трассе Броды-Кременец-Житомир, поэтому средств на ремонт не выделили. Все ограничилось «ямочным» ремонтом.

А нынешней весной вместе со снегом асфальт на трассе растаял. Кто жалеет свое время и свой автомобиль, тот из Тернополя во Львов или наоборот добирается через Броды. Этот путь на 50-60 км длиннее, но доедешь быстрее. На трассе «Львов-Тернополь» на отдельных участках скорость из-за бесчисленных ям не превышает 5-10 км в час. Поэтому водители исключительно с улыбкой проезжают посты ГАИ с радарами. О каком превышении скорости может идти речь?

Материалы подготовили собственные корреспонденты УНИАН: Елена Колгушева (Донецк), Святозар Дорофеев (Херсон), Елена Николаева (Запорожье), Ирина Синельник (Чернигов), Ксения Нестеренко (Львов), Оксана Вашкевич (Луцк), Андрей Вацик (Тернополь).