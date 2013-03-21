Кабмин расширил полномочия «Укрзализныци» относительно заимствований

Кабинет министров Украины расширил полномочия Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в части привлечения финансирования и осуществления заимствований.

Соответствующее постановление правительства №170 о внесении изменений в Положение о Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") принято 20 марта 2013 года.

Согласно постановлению, в частности, «Укрзализныця» сможет определять единую политику осуществления заимствований железными дорогами и предприятиями, а также координировать деятельность железных дорог и предприятий в сфере заимствований, непосредственно участвовать в реализации заимствований, в том числе на международных рынках капитала, привлекать юридических советников, банки, другие финансовые учреждения, финансовых консультантов, проводить работу с международными рейтинговыми агентствами и привлекать других лиц, услуги которых необходимы для осуществления заимствований.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Укрзализныця» впервые со времени своего создания получила положительные международные кредитные рейтинги двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services. Долгосрочные кредитные рейтинги оценивают способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Присвоение «Укрзализныце» рейтинга В- означает, что оба международных кредитных агентства признали ее как надежного платежеспособного эмитента.

В 2012 году железные дороги заявили о выпуске евробондов на общую сумму 1,025 млрд долларов. Южная и Донецкая железные дороги намерены выпустить евробонды на 250 млн долларов каждая, Приднепровская - 175 млн долларов, Юго-Западная - 150 млн долларов, Одесская - 125 млн долларов, Львовская - 75 млн долларов.