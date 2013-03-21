ИнАУ высказала свое мнение о проекте правил деятельности в сфере телекоммуникаций

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) выступает против отнесения к услугам по доступу к Интернету подключения конечного оборудования к сети оператора, говорится в открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), направленном председателю Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, которым располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) № 135 от 7 марта 2013 г., был одобрен проект Правил осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг доступа в Интернет).

ИНАУ в ходе общественного обсуждения данного документу неоднократно обращала внимание на необходимость его доработки в виде удаления пункта 1.7.1, который относит к услугам по доступу в Интернет подключения конечного оборудования к сети оператора. В письме отмечено, что «обычно действия по подключению конечного оборудования к сети для работы в Интернет выполняются потребителем самостоятельно». Поэтому отнесение этой услуги к компетенции операторов «приведет к необоснованному повышению цен на потребительском рынке» и может иметь следствием «установление со стороны оператора дополнительных требований к потребительскому оборудованию и безосновательному вмешательству оператора в работу конечного оборудования пользователей».

«К сожалению, это важное предложение ИНАУ не было учтено», - говорится в письме.

ИнАУ просит Госпредпринимательства не предоставлять согласования на данный документ и способствовать исключению п. 1.7.1 из проекта Правил, поскольку данный пункт противоречит нормам Закона Украины «О телекоммуникациях».

Как сообщал УНИАН, Правила осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг по доступу в Интернет) разработаны НКРСИ с целью внедрения единых правил деятельности на рынке телекоммуникаций по предоставлению услуг доступа в Интернет, которые должны обеспечить равенство прав и законных требований субъектов ведения хозяйства, упорядочивание данного сегмента рынка и др.

В документе, одобренном НКРСИ, установлен перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами ведения хозяйства во время предоставления таких услуг. В НКРСИ считают, что в одобренном документе «достигнут оптимальный баланс интересов потребителей, операторов и государства».

Проект документа направлен для согласования в заинтересованные органы государственной власти согласно требованиям действующего законодательства.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведению экспертно аналитической работе в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.