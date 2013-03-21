Определены требования к ТЭО концессионных проектов морских портов

Министерство инфраструктуры определило требования к технико-экономическим обоснованиям (ТЭО) концессионных проектов морских портов.

Соответствующий приказ ведомства №169 подписан 19 марта 2013 года.

Кроме того, приказом предусмотрено создание комиссии Министерства инфраструктуры, которая будет анализировать возможность их реализации с точки зрения эффективности.

Согласно приказу, морские порты должны подготовить ТЭО концессионных проектов - предложения по предоставлению целостных имущественных комплексов, их систем, или портовой инфраструктуры в концессию.

ТЭО должно содержать краткое описание проекта (цель, участники, ориентировочная модель концессии и механизмы ее использования, обзор рыночных факторов, ключевые преимущества и риски), план-график реализации этапов проекта, отражающий сроки проектирования, реконструкции (модернизации), создания (строительства) и эксплуатации объекта концессии, предложения относительно схемы финансирования, обязательств государства и концессионера т.д.

Кроме этого, обязательно в ТЭО проектов отмечается распределение ответственности между участниками по технике безопасности, безопасности мореплавания и охраны объекта концессии, а также социально-экономические перспективы - рост объемов экспорта, импорта и транзита, влияние на уровень занятости населения региона.

ТЭО по каждому проекту морские торговые порты должны представить министерству, после чего в течение месяца комиссия проанализирует его эффективность и подготовит заключение о целесообразности или нецелесообразности реализации этого проекта и представит ТЭО руководству Мининфраструктуры для принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о реализации определенного концессионного проекта, создается конкурсная комиссия для проведения концессионного конкурса.

ТЭО будет рассматриваться и утверждаться сначала внутренней комиссией Мининфраструктуры. Если по заключению Министерства предоставленный проект соответствует общей стратегии и в целом будет иметь положительный результат для экономики страны, то он будет вынесен на рассмотрение государственной конкурсной комиссии, в состав которой, в частности, входят представители Мининфраструктуры, Министерства финансов, Министерства экономики, Фонда государственного имущества, местных администраций. Эта комиссия будет формировать конкурсные условия, которые далее утверждаются правительством.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образования Администрации морских портов Украины. Реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

В соответствии с приказом Мининфраструктуры №163 от 19 марта, Администрация морских портов Украины является правопреемником государственных предприятий, которые реорганизуются, в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам.

18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.