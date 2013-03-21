Процесс распределения воздушных линий между авиакомпаниями усовершенствуют

Министерство инфраструктуры и транспорта Украины планирует ввести новый механизм распределения воздушных линий между авиакомпаниями, установив четкий и прозрачный механизм принятия комиссионного решения о предоставлении перевозчикам права на эксплуатацию международных и внутренних воздушных линий, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Соответствующий проект приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» обнародован на официальном сайте ведомства.

«Принятие приказа позволит эффективно регулировать права на эксплуатацию воздушных линий, увеличить объемы перевозок, собственно улучшить условия эксплуатации воздушных линий, рационально использовать эксплуатационные возможности аэропортов, а следовательно повысить уровень конкуренции на авиарынке и устойчивое развитие гражданской авиации Украины», - отмечается в пресс-релизе Мининфраструктуры.

Ожидается, что после утверждения Порядка в Министерстве инфраструктуры будет создана Комиссия по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий.

«Комиссия будет принимать решение о предоставлении (аннулировании) авиаперевозчикам права на эксплуатацию воздушной линии в соответствии с положениями законодательства Украины, межправительственными соглашениями о воздушном сообщении», - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, новым механизмом определены условия предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий украинским и иностранным авиаперевозчикам независимо от форм собственности.

При этом право на эксплуатацию определенных международных и внутренних воздушных линий (на выполнение регулярных и чартерных авиаперевозок) будет предоставлять Госавиаслужба на основании решения Комиссии.

В пресс-релизе также приведен перечень документов, которые должен представить на рассмотрение Комиссии авиаперевозчик для получения права на эксплуатацию воздушной линии.

«Среди документов: лицензия на выполнение воздушных перевозок и сертификат эксплуатанта или документ, который его заменяет, сведения о парке воздушных судов, копии сертификатов летной годности самолетов (для иностранных авиаперевозчиков), копии полисов по обязательному авиастрахованию ответственности авиаперевозчика за вред, причиненный пассажирам или грузоотправителям, программа авиационной безопасности, данные о состоянии финансово-экономической состоятельности эксплуатанта т.д., - уточняется в пресс-релизе. - Также заявитель должен подать Комиссии расчетный бизнес-план на эксплуатацию воздушной линии (на выполнение регулярных перевозок - международных и по Украине) на срок не менее 36 месяцев, указав в нем прогнозируемый пассажиропоток, ожидаемые операционные расходы и доходы, среднюю стоимость авиабилетов».

При принятии решения о предоставлении или продлении действия права на эксплуатацию воздушной линии Комиссия будет учитывать фактическое использование авиаперевозчиком ранее предоставленных прав на эксплуатацию воздушных линий и уровень регулярности выполнения полетов за последний период навигации IATA, а также соблюдения авиаперевозчиком правил воздушных перевозок и обслуживания пассажиров, багажа, груза и почты.

«В том числе, будет учитываться количество выполнения авиаперевозчиком полетов в пределах Украины и общественно важных перевозок, использование авиаперевозчиком собственного парка воздушных судов, в том числе воздушных судов по лизингу без экипажа» - говорится в сообщении пресс-службы.

Сроки рассмотрения заявки авиаперевозчика Комиссией составляют 30 календарных дней с даты ее получения. О принятом Комиссией решении Госавиаслужба должна сообщить заявителю в течение 5 рабочих дней.

При этом право на эксплуатацию воздушной линии на выполнение регулярных международных и внутренних (в пределах Украины) воздушных перевозок выдается на каждую воздушную линию отдельно.

В случае нарушения авиаперевозчиком требований этого Порядка Комиссия может принять решение о приостановлении действия права на эксплуатацию воздушной линии на определенный срок. Комиссия может аннулировать право на эксплуатацию воздушной линии, если авиаперевозчик повторно нарушит требования Порядка.

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