Для постоянных пассажиров скоростных поездов появится бонусная система

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) намерена в ближайшее время ввести бонусную систему для пассажиров, которые часто путешествуют поездами «Интерсити+» и «Интерсити».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УЖСК.

“Украинская железнодорожная скоростная компания разрабатывает и вскоре введет собственную бонусную систему с проектным названием «Интерсити Бонус», которая позволит экономить пассажирам, часто путешествующим поездами «Интерсити+» и «Интерсити», - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, также в планах компании введение дополнительной остановки поездов «Интерсити+» на станции Дарница, что будет особенно удобно для жителей левобережной части города, которым не придется добираться через весь город до Центрального железнодорожного вокзала.

Кроме того, планируются трансферные рейсы такси до международного аэропорта «Борисполь» от железнодорожной станции Дарница.

«Особенно удобной остановка на станции Дарница будет для пассажиров, которые едут поездом «Интерсити+» в столицу с тем, чтобы вылететь из международного аэропорта

«Борисполь», ведь в этом случае каждый такой пассажир экономит как минимум час в трансфере с вокзала в аэропорт», - цитирует пресс-служба директора УЖСК Леонида Лобойко.

Он также отметил, что сегодня Украинская железнодорожная скоростная компания ведет активные переговоры с департаментом транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и Международным аэропортом "Борисполь" о введении специального трансфера для пассажиров «Интерсити+» от Дарницкого вокзала до аэропорта «Борисполь».

Среди планируемых нововведений в пресс-службе также отметили такие дополнительные услуги, как заказ такси или прокат автомобилей.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) после введения в действие нового графика движения поездов на 2013-2014 год планирует продлить маршрут скоростного поезда «Интерсити+», следующего в направлении Киев-Днепропетровск, до Запорожья, организовать движение скоростного межрегионального электропоезда «Интерсити+» Киев-Львов со станции Дарница в Киеве, а в дальнейшем на станции Дарница будут организованы остановки поездов «Интерсити+», следующих в Донецк и Харьков.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.