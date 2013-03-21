Ремонт дорог тормозит затянувшаяся зима, заявляет пресс-служба правительства

В результате продолжающихся резких перепадов температуры в Украине ремонт дорог «тормозится», а площадь участков, на которых покрытие разрушено, увеличивается, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

«Погода внесла коррективы в ход ремонтных работ на дорогах, ведь в связи с резкими перепадами температур в марте дорожное полотно продолжает разрушаться. Соответственно, увеличилось количество участков, покрытых выбоинами», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, по состоянию на 20 марта уже ликвидирована ямочность на 3 тыс. 972,1 км основных дорог общего пользования государственного значения, что составляет 90%.

Практически завершен ремонт на автотрассах Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Ульяновка - Николаев, Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь.

В худшем состоянии дорога Житомир - Могилев-Подольский, где еще полсотни километров пути покрыты выбоинами. Всего осталось отремонтировать 461 км основных дорог общего пользования государственного значения.

Одновременно продолжается ремонт дорог местного значения, который организует власть на местах.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», по состоянию на 10 марта, ямочность была ликвидирована на 98% основных дорог общего пользования государственного значения и оставалось отремонтировать 61 километр основных автодорог.

«Укравтодор» разработал проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

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