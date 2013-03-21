Азаров оценил обновление украинских дорог в 500 млрд грн

Для того, что привести в порядок около 170 тыс. км дорог, Украине потребуется 500 млрд грн.

как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 21 марта премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины.

«Сколько надо, чтобы более-менее привести в порядок 170 тыс км дорог? Мы посчитали - около 500 млрд грн» - сказал Н.Азаров.

«У нас множество проблем, на которые нет ответа, потому что есть несоответствие между уровнем ВВП, развитием производительных сил и структуры страны. По уровню развития мы где-то в 80-м году. И мы хотим за 30 лет, ничего не вкладывая, вдруг и сразу иметь хорошие дороги», - отметил Н.Азаров.

Он также обратил внимание на то, что без развития производительных сил решить эти проблемы будет невозможно.

«Но мы должны спокойно рассчитать свой путь на 10 лет вперед и методично продвигаться в этом направлении», - сказал премьер-министр.

Он также напомнил, что принята программа по активизации экономики, и призвал руководителей центральных и местных органов власти приложить максимум усилий для реализации проектов, разработанных в рамках этой программы.

Как ранее сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.

Как сообщается в отчете «Укравтодора», на оплату труда сотрудникам, а также на оплату услуг связи, коммунальных услуг и энергоносителей в 2012 году потрачено 9,9 млн грн.

При этом объем привлеченных кредитных ресурсов в 2012 году составил 2,5 млрд грн. В их числе два кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка - один на сумму 101,698 млн грн, направленный на ремонт дороги Киев–Чоп, и один на 1,5 млрд грн, направленный на реализацию проекта улучшения дорог на подъездах к Киеву, а также кредит от Всемирного банка на сумму 923,378 млн грн, направленный на реализацию мероприятий по безопасности движения и повышение качества дорог, сказано в опубликованном отчете.

27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

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