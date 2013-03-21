«Антонов» начал испытания первого серийного Ан-158 для Cubana de Aviacion

Начались летные испытания первого серийного регионального реактивного самолета Ан-158, изготовленного на серийном заводе «Антонов» для дальнейшей передачи кубинской авиакомпании «Cubana de Aviacion», сообщили УНИАН в пресс-службе авиапредприятия.

Заказчиком работ выступила российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.». Первый полет Ан-158 продолжался 2 часа 20 минут. Программа испытаний предусматривает выполнение 10 полетов, в том числе 3 предъявительских и 3 приемо-сдаточных.

«На Кубе уже ждут эти самолеты. По планам авиаперевозчика, Ан-158 будет выполнять как внутренние рейсы, так и международные – в Центральную Америку и Канаду», - сообщили в ГП «Антонов».

На предприятии также обратили внимание, что в октябре-ноябре 2012 г. теоретическую, практическую и тренажерную подготовки прошли десять сотрудников из числа летного и инженерно-технического состава кубинской авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Александр Кива в сентябре 2012 года заявлял о существующей договоренности между «Ильюшин Финанс Ко» и «Cubana de Aviacion» на поставку трех самолетов Ан-158 и еще трех таких же самолетов на конкурсной основе.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148.