ПЖД подготовит к летним пассажироперевозкам в дальнем сообщении 982 вагона

Приднепровская железная дорога планирует подготовить в 2013 г. к летним пассажирским перевозкам в дальнем сообщении 982 вагона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Для качественной подготовки вагонов к летним перевозкам на базе магистрали отремонтируют 25 редукторных колесных пар и 198 холостых колесных пар со сменой элементов.

Для систем кондиционирования вагонов предполагается закупить 18 тонн хладагента.

По информации ПЖД, в структурных подразделениях пассажирского хозяйства созданы специализированные бригады, которые проводят ремонт оборудования вагонов и проверяют системы кондиционирования воздуха. Комиссионный осмотр пассажирских вагонов проводят работники инспекторского аппарата, пассажирской службы, пожарного надзора и санэпидстанции.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.