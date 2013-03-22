В бюджет перечислено более 6 млн грн за разрешения на международные автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) с начала текущего года перечислила больше 6 млн грн в государственных бюджет за административную услугу по выдаче разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, Укртрансинспекция за 2 месяца текущего года выдала 121,3 тыс. разрешений на осуществление международных автоперевозок.

В частности, было выдано 637 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении, 286 разрешений на осуществление международных регулярных перевозок пассажиров и 120,3 тыс. разрешений на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в течение января-февраля 2013 года провела 386 проверок автотранспортных предприятий и субъектов хозяйствования, в ходе которых выявила 11,2 тыс. нарушений законодательства об автомобильном транспорте. По результатам рассмотрения дел о нарушении требований законодательства об автомобильном транспорте вынесено около 3,7 тыс. административно-хозяйственных штрафов на общую сумму 3,47 млн грн, за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в январе-феврале в государственный бюджет Украины перечислено 2,36 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.