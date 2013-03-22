Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» открыла рейс Киев-Вильнюс

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 22 марта 2013 года начала выполнение регулярных рейсов на направлении Киев-Вильнюс.

Как передает корреспондент УНИАН, регулярный рейс будет выполняться 3 раза в неделю, а начиная с 27 апреля этого года - ежедневно.

На линии Киев-Вильнюс авиакомпания будет эксплуатировать самолеты АТР-72-500 2012 года выпуска.

Обслуживание на борту организовано в премиум-экономическом и экономическом классах.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» по итогам 2012 года увеличила пассажирские авиаперевозки почти на 90% по сравнению с 2011 годом – до 420 тыс. человек.