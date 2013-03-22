Движение транспорта на автодорогах общего пользования обеспечено

Сотрудники служб обеспечения передвижения на дорогах общего пользования по состоянию на 6 утра 22 марта привлекли более 1,5 тыс. единиц техники и 2,3 тыс. дорожных работников для обеспечения движения на автодорогах страны, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно информации, дорожные службы проводят очистные работы, движение автотранспорта обеспечено на всех дорогах страны. Аэропорты работают в штатном режиме.

Вместе с тем наблюдается ухудшение погодных условий. Как отмечают в пресс-службе Мининфраструктуры, утром осадки в виде небольшого и мокрого снега характерны для западных, Житомирской и Киевской областей; в Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, южных областях и в Крыму местами небольшой дождь.