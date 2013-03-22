Железные дороги в 2012 году выделили свыше 116 млн грн на поддержку пенсионеров-железнодорожников

Железнодорожная отрасль в 2012 году выплатила более 116 млн грн на оказание помощи неработающим пенсионерам-железнодорожникам и ветеранским организациям железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в 2012 году на оплату медицинской страховки 154,3 тыс. пенсионеров было направлено 47,5 млн грн, 5 млн грн направлено на обеспечение бытовым топливом 5 тыс. человек; 16,6 млн грн - на оздоровление 5 тыс. пенсионеров в ведомственных оздоровительных учреждениях, свыше 3 млн грн - на проведения хирургических операций и лечение 4,3 тыс. пенсионеров и 42,5 млн грн - на приобретение для этой категории пациентов медикаментов и других необходимых средств.

Как отмечает пресс-служба, кроме того, более 2 млн грн в 2012 году было направлено на поддержку ветеранских организаций железнодорожного транспорта.

По данным пресс-службы «Укрзалызныци», неработающих пенсионеров-железнодорожников в Украине насчитывается более 228 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2013 году создать специальное управление по решению социальных вопросов железнодорожников.

Управление будет заниматься вопросами, касающимися соблюдения трудового законодательства, заработной платы, организации оздоровления работников отрасли, содержания лечебных и оздоровительных учреждений.

Также руководство «Укрзализныци» и Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины договорились, что на всех железных дорогах будут введены должности юристов, которые будут заниматься исключительно вопросами соблюдения трудового законодательства.