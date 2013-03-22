В кириллическом домене .УКР появились первые доменные имена тест.укр и уміц.укр, сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Почти одновременно с этим домен .УКР появился в базе данных Администрации адресного пространства Интернет (IANA).

«Таким образом, процесс делегирования домена .УКР завершен, с чем компания "Хостмастер" поздравляет украинскую интернет-общественность», - говорится в сообщении.

По данным Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ), Совет директоров организации ICANN на своем заседании 28 февраля одобрил запрос на делегирование для Украины кириллического домена верхнего уровня .УКР. Домен .УКР делегирован УСИЦ, который будет его администратором. В УСИЦ сообщили, что уже в ближайшие несколько месяцев можно будет ожидать начала регистраций доменных имен на украинском и русском языках в доменной зоне .УКР и утверждения новых правил регистрации доменных имен.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.

Специализированное предприятие УСИЦ на принципах паритета объединяет представителей государственных органов исполнительной и законодательной власти, а также представителей рынка, общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Одна из основных задач УСИЦ – реорганизация системы доменных имен в Украине.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) - некоммерческая организация, управляющая пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня и др., находится под контролем ICANN.