ПЖД меняет расписание поездов из-за работ на Крымском направлении

Приднепровская железная дорога меняет расписание поездов в связи с проведением ремонтно-путевых работ по Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в период 15-19, 22-26, 29, 30 апреля и 7, 8, 13-25 мая 2013 г. изменяется время отправления ряда пассажирских поездов на крымском направлении.

Поезд № 394 Симферополь - Полоцк 15, 19, 23 апреля и 7, 15, 19, 23 мая со станции Симферополь будет отправляться в 9.20 (на 10 минут раньше обычного расписания).

№ 68 Симферополь - Москва с 15 апреля по 25 мая со станции Симферополь будет отправляться в 12.00 (на 15 минут раньше обычного расписания).

Также раньше обычного расписания планируется отправление следующих поездов:

№ 132 Симферополь - Хмельницкий 15, 17, 19, 23, 25, 29 апреля, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 мая со станции Симферополь будет отправляться в 11.05;

№ 86 Симферополь - Львов с 15 по 29 апреля со станции Симферополь будет отправляться в 12.15;

№ 86 Симферополь - Львов с 30 апреля по 25 мая со станции Симферополь будет отправляться в 12.15;

№ 88 Симферополь - Ковель с 15 апреля по 25 мая со станции Симферополь будет отправляться в 13.10;

№ 100 Симферополь - Минск 16, 18, 22, 24, 26, 30 апреля, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мая со станции Симферополь будет отправляться в 12.43;

№ 40 Симферополь - Киев с 15 по 30 апреля со станции Симферополь будет отправляться в 14.30;

№ 40 Севастополь - Киев с 1 по 25 мая со станции Севастополь будет отправится в 12.35;

№ 30 Симферополь - Москва 15, 17, 19, 23, 25 апреля и 27 апреля по 25 мая со станции Симферополь будет отправляться в 14.45;

По информации ПЖД, прибытие поезда № 17 Москва - Симферополь 15, 16, 17-30 апреля на конечную станцию Симферополь ожидается с 15-минутным опозданием - в 13.11.

Поезд № 17 Москва - Севастополь с 1 по 25 мая будет следовать с техническими остановками, начиная со станции Урожайная.

Поезд № 53 Пермь - Симферополь 16, 18, 22, 24, 26 апреля будет прибывать в Симферополь с 20-минутным опозданием - в 15.20.

№ 53 Пермь - Симферополь 30 апреля, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мая также ожидается прибытие на ст. Симферополь на 20 мин. позже - в 15.20.

№ 239 Мурманск - Симферополь 23 и 25 мая будет прибывать в Симферополь на 15 мин. позже – в 11.25.

В дирекции также подчеркивают, что предварительная продажа билетов на все эти рейсы осуществляется.

Кроме того, по информации ПЖД, поезда № 233/234, 257/258 Москва - Севастополь, № 281/282 Киев-Симферополь № 289/290 Харьков - Симферополь в этот период не будут назначены.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.