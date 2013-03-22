«Борисполь» с начала летней навигации увеличит интенсивность полетов

Международный аэропорт «Борисполь» с начала нового авиасезона (с 31 марта) привлечет новые авиакомпании и увеличит частоту рейсов по существующим маршрутам действующих авиаперевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, 31 марта в аэропорт «Борисполь» прибудет инаугурационный рейс казахской авиакомпании «Air Astana» из Астаны, а 1 апреля - из Алматы. Регулярные рейсы из «Борисполя» по маршрутам Алматы-Киев и Астана-Киев в течение летной навигации будут осуществляться 6 раз в неделю.

Также с начала летней навигации будет увеличена частота рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Киев до 10 раз в неделю.

Как отмечается в сообщении, с 27 мая будет увеличена частота полетов авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Киев до 12 в неделю.

Как сообщал УНИАН, с начала летней навигации все международные рейсы в/из Международного аэропорта «Борисполь», кроме рейсов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), будут обслуживаться в новом терминале «D».

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.