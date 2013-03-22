Именные железнодорожные билеты будут введены с 6 апреля

С 6 апреля 2013 года оформление проездных документов на поездку железнодорожным транспортом будет осуществляться с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", именные билеты вводятся постановлением Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом», опубликованным в издании «Урядовый курьер» № 54 (4940) за 22 марта 2013 года и вступает в силу через 15 дней со дня опубликования, т. е. с 6 апреля 2013 года.

Фамилия и имя пассажира будут вноситься в проездной документ со слов лица, которое покупает билеты (осуществляет оплату).

Документ, удостоверяющий личность, необходимо предъявлять только при посадке в поезд.

При оформлении проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.д. фамилию и имя пассажира также указывает лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа.

В то же время, "Укрзализныця" уточняет, что проездные документы, приобретенные до вступления в силу этого постановления, в которых не указаны имя и фамилия пассажира, являются действительными, и посадка в поезд будет осуществляться без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Порядок приобретения проездных документов, приобретенных по льготным ценам, остается неизменным и требует предъявления документа, подтверждающего право на льготный проезд при покупке билета и при посадке в поезд.

При этом при посадке в поезд пассажир, имеющий льготный билет должен предъявить сам проездной документ (билет) и документ, подтверждающий право на льготный проезд.

При путешествии с ребенком до 14 лет с собой нужно иметь проездной документ и оригинал документа, который подтверждает возраст ребенка.

На поезда пригородного сообщения и региональные поезда на проездных документах (кроме льготных и бесплатных) фамилия и имя лица не указываются, и посадка осуществляется без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Справка УНИАН. Посадка в поезд осуществляется по предъявлению проездного документа и документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка, удостоверения члена экипажа, удостоверения личности на возвращение в Украину, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверения водителя, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, удостоверения личности, которая нуждается в дополнительной защите, проездного документа для выезда за границу лица, которое признано беженцем, и лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Кроме того, при посадке в поезд можно предъявлять справку об обращении за защитой в Украине, вид на жительство, карточку мигранта, удостоверение беженца, проездной документ беженца, паспортный документ иностранца и лица без гражданства.