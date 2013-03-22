«ЮТэйр-Украина» в 2012 году перевезла 430 тыс. пассажиров
Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» по итогам 2012 года перевезла 430 тыс. пассажиров.
Об этом УНИАН сообщил генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр-Украина» Юрий Блаженков.
По его словам, в 2013 году авиакомпания ожидает увеличения пассажирских перевозок в 2 раза.
При этом Ю.Блаженков отметил, что на внутренних линиях, которые авиакомпания открыла с августа прошлого года, в 2012 году «ЮТэйр-Украина» перевезла 160 тыс. пассажиров.
«В среднем мы перевозим на внутренних линиях 25 тыс. пассажиров в месяц и ожидаем, что этот показатель не снизится», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания «ЮТэйр-Украина» в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом — до 223,486 тыс. пассажиров.
Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны).