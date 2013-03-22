Аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует к концу года завершить работы по продлению ВПП

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует к концу 2013 года завершить работы по продлению взлетно-посадочной полосы (ВПП) для расширения линейки судов, которые могут осуществлять рейсы в/из аэропорта.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор компании «Мастер Авиа», выступающей оператором аэропорта «Киев» (Жуляны), Алексей Яковец.

«Работы по удлинению ВПП начнутся сразу после того, как сойдет снег. В этом году к концу года продление ВПП будет выполнено», - сказал он.

По словам А.Яковца, ВПП будет продлена на 150 метров, также будет устроен разворотный карман. Стоимость проекта по удлинению полосы составит около 30 млн грн.

«Мы заинтересованы в том, чтобы забрать из «Борисполя» хотя бы часть чартерной программы, но чтобы принять загруженный самолет Боинг-737-800, нужно продлить ВПП. Но это проще, чем то, что мы уже сделали в аэропорту», - сказал А. Яковец.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году. По итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» на внутренних линиях составил около 390 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями – 340 млн грн и около 60 млн грн – обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.