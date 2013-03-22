Аэропорт «Киев» (Жуляны) в августе откроет новый бизнес-терминал

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует завершить строительство бизнес-терминала и ввести его в эксплуатацию в августе этого года.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил директор компании «Мастер Авиа», выступающей оператором аэропорта «Киев» (Жуляны) Алексей Яковец.

«Уже возведен железобетонный каркас на уровне второго этажа. Ввод в эксплуатацию нового бизнес-терминала у нас намечен на август», - сказал он.

Что касается нового терминала для внутренних рейсов, А.Яковец сообщил, что он будет открыт до сентября 2013 года.

«Планируем к августу-сентябрю этого года построить одноэтажный терминал из легких конструкций, он будет комфортабельный и со всей необходимой атрибутикой, в районе привокзальной площади с выходом на новый перрон. Эти работы уже ведутся», - уточнил А.Яковец.

По его словам, построение нового терминала для внутренних рейсов позволит увеличить количество стоек регистрации и пропускную способность международных рейсов в терминале «А».

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует вести в эксплуатацию зал для приема пассажиров внутренних рейсов, который будет достроен к новому терминалу аэропорта.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году. По итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» на внутренних линиях составил около 390 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями – 340 млн грн и около 60 млн грн – обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.