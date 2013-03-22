Тернопольский горсовет просит 600 млн грн на ремонт дорог

Тернопольский городской совет просит Кабинет министров и Верховную Раду Украины выделить 600 млн грн для ремонта дорог после сильных снегопадов и аномальных перепадов температур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, принятом в пятницу, 22 марта, на сессии городского совета.

В нем депутаты отмечают, что аномальные погодные условия зимнего периода 2012-2013 годов сопровождались частыми и резкими температурными перепадами, которые привели к значительному разрушению более 70% асфальтобетонного покрытия улиц города.

«Для того, чтобы отремонтировать уничтоженные непогодой дороги, необходимо привлечь около 600 млн грн. Это абсолютно непосильная для местного бюджета сумма, она практически равна годовому бюджету Тернополя. Тернопольский городской совет в состоянии лишь частично осуществить финансирование работ по капитальному и текущему ремонту дорожно-мостового хозяйства города. В настоящее время эта сумма может составить около 30 млн грн, что составляет 5% от необходимого», – пояснили ситуацию депутаты.

Они также отметили, что промедление с проведением ремонтных работ неминуемо приведет к полному разрушению дорожного покрытия и невозможности проезда автотранспорта.

Кроме того, депутатский корпус выразил обеспокоенность состоянием дорожного покрытия на объездных путях Тернополя, которые в то же время являются улицами города и при этом совмещаются с дорогами государственного значения. Речь идет об участках дорог М-12, Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, М-19, Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, Р-41 общей протяжностью 16,4 км.

«По указанным участкам курсирует крупногрузовой транзитный транспорт. Вызванные плохим состоянием дорог ограничения скорости или остановки транзитного транспорта парализуют действующую транспортно-хозяйственную систему города. Значительное разрушение дорожного покрытия указанных участков представляет значительную опасность для людей и автомобилей», – предостерегли депутаты.

В связи с этим они попросили найти возможность для отдельного целевого финансирования ремонта дорог города Тернополя в сумме 600 млн грн.