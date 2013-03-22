«Богдан» готов подписать контракт на поставку троллейбусов в Люблин

Украинский автопроизводитель “Богдан” намерен в ближайшее время подписать контракт с Управлением городского транспорта г. Люблина (Польша) на поставку троллейбусов производства польско-украинского консорциума Ursus-Богдан после того, как 19 марта Национальная апелляционная палата Варшавы отклонила апелляцию Solaris по итогам тендера на поставку 38 троллейбусов с альтернативными силовыми агрегатами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В «Богдане» напомнили, что совместная заявка корпорации "Богдан" и польской компании Ursus победила в тендере на поставку 38 троллейбусов в конце февраля. «Упомянутые альтернативные агрегаты обеспечивают троллейбусам запас автономного хода до 5 км, что позволяет транспортным средствам ездить по улицам, на которых отсутствуют троллейбусные линии», - разъяснили в корпорации.

Как предполагается, Люблин получит низкопольные троллейбусы, собранные на базе 12-метровой модели: "Богдан" поставит кузова и комплектующие к ним, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus. «Первый троллейбус должен быть поставлен в Люблин осенью этого года. Консорциум Ursus-Богдан планирует импортировать компоненты для сборки из Украины. Сама же сборка будет проходить в Люблине», - сообщили в корпорации.

Как сообщал УНИАН, созданная в 1996 году компания Solaris c 2002 года является крупнейшим поставщиком муниципального транспорта в Польше, продажи которой, с учетом заграничных рынков, в прошлом году превысили 1000 штук. В свою очередь, корпорация "Богдан" является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.