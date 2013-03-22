Азаров хочет ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил во время посещения Национального транспортного университета.

Он отметил, что большинство магистралей строились достаточно давно, и они не были рассчитаны на большие нагрузки.

"Необходимо выделить для такого тяжелого транспорта определенные направления, эти направления сделать удовлетворительными для движения такого транспорта, а по всем остальным направлениям ограничить движение тяжелого транспорта и приводить в порядок (дороги – УНИАН)”, - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам правительства, для того чтобы привести в порядок около 170 тыс. км дорог в стране за минимум 10 лет, необходимо 500 млрд грн.

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