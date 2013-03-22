Железные дороги направили на оплату медстраховки пенсионерам отрасли 47,5 млн грн

Железные дороги Украины в 2012 году направили на оплату медицинской страховки 154,287 тысячам пенсионерам-железнодорожникам почти 47,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), кроме того, в рамках системы оказания помощи неработающим пенсионерам-железнодорожникам в 2012 году 5 млн грн направлено на обеспечение бытовым топливом 4949 человек, 16,6 млн грн направлено на оздоровление 4968 пенсионеров в ведомственных оздоровительных учреждениях, свыше 3 млн грн - на проведения хирургических операций и лечение 4324 пенсионеров и 42,5 млн грн - на приобретение для этой категории пациентов медикаментов, ортопедической обуви, протезов, очков, слуховых аппаратов и т.п.

Кроме того, в 2012 году на деятельность ветеранских организаций железнодорожного транспорта железные дороги выделили более 2 млн грн.

Справка УНИАН. Железнодорожная отрасль насчитывает более 233 тыс. пенсионеров, ветеранов войны и труда. Из них - 7,1 тыс. участников боевых действий, 34,2 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.