«Укртелеком» повышает тарифы на проводное радиовещание

Крупнейший оператор фиксированной связи Украины компания «Укртелеком» с 1 апреля повышает тарифы на проводное радиовещание на 15,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 1 апреля 2013 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой будет составлять для населения 10,80 грн (с НДС), для юридических лиц – 16,20 грн (с НДС).

До 1 апреля абонентская плата составляет 9,36 грн для населения и бюджетных организаций и 14,04 грн – для юридических лиц (с НДС).

Как сообщал УНИАН, в «Укртелекоме» необходимость повышения тарифов на проводное радиовещание объясняют убыточностью услуги.

По данным компании, за 2012 год от этой услуги отказалось около 400 тыс. абонентов и по состоянию на 1 января 2013 года в Украине осталось 1 млн 900 тыс. работающих радиоточек. Для сравнения: еще в 2008 году «Укртелеком» обслуживал 3 млн 600 тыс. радиоточек.

По подсчетам специалистов компании, при сохранении существующих темпов уменьшения абонентов проводного радиовещания уже в 2016 году останется менее миллиона работающих радиоточек. При этом, по данным компании, объем расходов «Укртелекома» - единственного оператора в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания, - на содержание сети не уменьшается от сокращения количества потребителей. Расходы компании лишь увеличиваются, в частности, из-за подорожания материальных ресурсов. По итогам 2012 года убытки «Укртелекома» от предоставления этих услуг составили 46 млн грн, а за последние 5 лет - почти полмиллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2011 года «Укртелеком» повысил абонплату на 20%.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.