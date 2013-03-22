В «Борисполе» участились нарушения при пересечении границы по «зеленому коридору»

Сотрудники Киевской областной таможни выразили обеспокоенность участившимися в последнее время случаями нарушения таможенных правил, в частности, относительно валюты, при пересечении украинской границы по «зеленому коридору» в международном аэропорту «Борисполь», сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По словам таможенников, выбор «зеленого коридора» должен быть обусловлен тем, что пассажир не везет товары, подлежащие таможенному оформлению и уплате налогов и сборов, а также не везет валюты более чем на 10 тыс. евро в эквиваленте. «Вместе с тем, по нормативных документам, на «зеленом коридоре» в пункте пропуска «Борисполь» действует принцип избирательного контроля, которому подлежит незначительная часть авиапассажиров», - разъяснили в таможне.

В ведомстве напомнили, что если на «зеленом коридоре» выявляют случаи незаконного перемещения товаров и валюты, их изымают вплоть до решения суда по факту нарушения правил.

«Отдельно следует помнить, что во всех без исключения помещениях таможенного контроля действует видеонаблюдение, данные которого передаются в Мониторинговый центр Государственной таможенной службы. Там же принимаются заявления о возможных правонарушениях со стороны таможенников», - сообщили в Киевской таможне.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов обратили внимание, что в последнее время количество случаев незаконного провоза валюты через границу возросло. Причем, главной причиной роста нарушений, по мнению специалистов Миндоходов, являются потери валютчиков, скупивших валюту в конце 2012 года в надежде на ее подорожание.

Чистая покупка наличной валюты населением в январе 2013 года составила 200,6 млн долл., что на 4,7% меньше показателя декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.