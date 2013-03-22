В Хмельницкой области заблокировано автобусное сообщение с населенными пунктами

В Хмельницкой области из-за сильных снегопадов автобусное сообщение с некоторыми населенными пунктами заблокировано.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в диспетчерской службе центрального автовокзала Хмельницкого, на вечер пятницы отменен ряд внутренне областных рейсов через села.

“Автобусы, которые двигались по направлению Хмельницкий-Изясляв через Антонины должны ехать по другой трассе, – через Староконстантинов. Рейсы Хмельницкий-Ямполь, Каменец-Подольский - Томашевка вообще отменены. При таких погодных условиях, вы же понимаете, что и как может двигаться”, - отметила работница автовокзала.

В диспетчерской службе автовокзала Хмельницкого добавляют, что большинство пассажирских рейсов отправляются с опозданием.

Как передает Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии, начиная с 22 марта, в Хмельницкой области будет наблюдаться существенное ухудшение погодных условий: сильные, местами очень сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Снижение температуры ночью до 8-13° мороза, днем до 5-10° мороза.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинского гидрометцентра, 23 марта в Украине сохранятся сложные погодные условия.