В трех западных областях ограничено движение грузового транспорта

На автодорогах Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей ограничено движение грузового транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в связи со сложными погодными условиями - интенсивными снегопадами, сильными дождями и ветром - введены ограничения на движение отдельных категорий транспортных средств. В частности, в Тернопольской области ограничено движение грузового автотранспорта, который не оборудован приспособлениями противоскольжения, по всем автомобильным дорогам государственного значения, которые проходят по территории области, и по улицам города Тернополя (по улицам 15 Апреля, Протасевича, Объездной, Микулинецкой, Будного, Бережанской, Львовской и Бродовской).

В Ивано-Франковской области ограничено движение грузового транспорта на участках автомобильных дорог государственного значения: М-12 «Стрый – Тернополь – Знаменка» - 44-76 км; Н-10 «Стрый – Черновцы – Мамалыга» - 18-206 км; Н-09 «Мукачево – Львов» - 249-388 км; Н-18 «Ивано-Франковск – Тернополь» - 0-30 км.

Во Львовской области ограничено движение грузового транспорта на автомобильных дорогах государственного значения: Н-02 Львов – Тернополь, Р-39 Броды – Тернополь в направлении Тернопольской области; М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга в направлении Ивано-Франковской области.