Автоперевозчикам могут разрешить брать кредиты на отечественные автобусы под госгарантии
Министерство инфраструктуры Украины подало правительству предложения по компенсации процентной ставки банковских кредитов перевозчикам на приобретение новых автобусов отечественного производства, сообщает пресс-служба министерства.
«Нами подано предложение, предусматривающее предоставление перевозчикам возможности оформить кредиты под государственные гарантии, платить не выше 5%. Всю разницу выше 5% государство возьмет на себя. В ближайшее время надеемся на положительное решение этого вопроса», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.
По информации директора Департамента автомобильного транспорта Дмитрия Петухова, Мининфраструктуры предложило Министерству экономики внести положение о компенсации процентной ставки при закупке автобусов средней и большой вместимости отечественного производства в Государственную программу активизации развития экономики.
Кроме того, Д.Петухов сообщил, что компенсация будет выплачиваться и за уже приобретенные автобусы отечественного производства.