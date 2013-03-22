«Киевстар» закончил 2012 год с прибылью 4,09 млрд грн

Оператор мобильной связи «Киевстар» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль на 0,6% - до 4,09 млрд грн с 4,07 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, общее количество активов оператора в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3,5% - до 14,87 млрд грн с 14,373 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания “Киевстар” работает на рынке с 1994 года и входит в состав VimpelCom Ltd. В 2012 году был завершен процесс объединения компаний “Киевстар” и “Вeeline-Украина” под одним брендом “Киевстар”.

Общая база абонентов «Киевстар» в Украине увеличилась по итогам прошлого года на 5% - до 25,96 млн с 24,77 млн абонентов в 2011 году.

По итогам 2012 года компания увеличила суммарную выручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн с 13,078 млрд грн в 2011 году.