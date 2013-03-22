Реконструкция Дарницкого вокзала в этом году завершена не будет

Реконструкция Дарницкого железнодорожного вокзала (станция «Дарница») в 2013 году завершена не будет.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.

«Сейчас у нас много других первоочередных объектов, и в этом году мы не планируем выделение средств на строительство этого вокзала. А в будущем посмотрим. Я противник недостроев, "замороженных" объектов, которых у нас, к сожалению, немало, потому что "замороженные" объекты - это "замороженные" деньги и, более того, это увеличение расходов бюджета на завершение строительства», — отметил Н.Азаров.

По словам премьер-министра, в 2013 году «мы хотим завершить Дарницкий мост, усовершенствовать дорожную структуру, связанную с Дарницким мостом, и выполнить ряд других работ».

Н.Азаров также отметил, что Дарницкий вокзал в свое время задумывался как вокзал-дублер Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

«Его (Дарницкого вокзала — УНИАН) строительство задумывалось для того, чтобы разгрузить Центральный вокзал. И именно поэтому он был запроектирован таким большим. С тех пор, к сожалению, мы эту идеологию не реализовали. За эти три года появлялось много планов поиска инвестора и за счет средств инвестора завершения строительства этого вокзала. Но пока, к сожалению, не удалось реализовать ни один инвестиционный проект», - сказал он.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.

В октябре 2011 г. Министерство инфраструктуры Украины продлило конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве.

Предусматривается, что одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.