ГАИ ограничила въезд в Киев грузовиков

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что на время осложнения погодных условий введено временное ограничение на въезд грузового транспорта в столицу.

Как сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева, соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

В Госавтоинспекции отметили, что движение крупногабаритного транспорта в сложившихся погодных условиях значительно осложняет работу дорожных служб и создает ряд проблем для самих водителей грузовиков. Эти ограничения позволят избежать проблем во время уборки городских улиц и избежать заторов. До улучшения дорожной обстановки водителям грузового транспорта рекомендовано отказаться и не планировать поездок в столицу.

Ввиду сложных погодных условий и состояния автомобильных дорог Госавтоинспекция города Киева рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, правила маневрирования, при движении в условиях недостаточной видимости включать ближний свет фар.