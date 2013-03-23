В Киеве из-за снегопада объявлена чрезвычайная ситуация

В Киеве в связи с усложнением погодных условий (интенсивный снегопад, метель, заносы) объявлена чрезвычайная ситуация.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в сообщении, в течение суток в Киеве выпало 50 мм осадков (при месячной норме 47 мм), что составляет полметра снежного покрова.

Утром в Киевской городской государственной администрации состоялось заседание штаба во главе с первым заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком, во время которого были приняты ряд первоочередных решений по обеспечению жизнедеятельности столицы и функционированию городского хозяйства.

В частности, А.Мазурчак поручил всем коммунальным службам мобилизироваться и в круглосуточном режиме обеспечить очистку от снега подходов к метрополитену, лестниц подземных переходов, подъездов к больницам, а также подходов к магазинам. В уборке снега в городе будут дополнительно задействованы 550 военнослужащих.

«В настоящее время в Киеве задействована вся имеющаяся техника «Киевавтодора» и районов, также привлечено 15 единиц БТРов, которые предоставило нам Министерство обороны для того, чтобы можно было убрать фуры с улиц. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», – подчеркнул А.Мазурчак.