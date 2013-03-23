МАУ из-за сложных погодных условий в Киеве отменила рейсы

В связи со сложными метеорологическими условиями в районе киевского международного аэропорта «Борисполь» авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с целью обеспечения безопасности пассажиров отменила выполнение всех своих рейсов до 10.00 воскресенья, 24 марта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Трансферные пассажиры, находящиеся в транзитной зоне аэропорта «Борисполь», будут обеспечены необходимым обслуживанием. Пассажирам, вылетающим из других аэропортов маршрутной сети МАУ за пределы Киева, будут предложены варианты перелета рейсами других авиакомпаний при наличии мест на этих рейсах.

Пассажиры с билетами авиакомпании МАУ на рейсы, которые отменены, могут воспользоваться перелетом в другую дату после возобновления рейсов по расписанию. По вопросам изменении даты вылета пассажиры могут обращаться в кассы авиакомпании МАУ в терминалe “F” аэропорта «Борисполь», кассы в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 201-203 (телефон: 581-51-61), ул. Лысенко, 4 (телефон: 230-86-93) и в колл-центр авиакомпании МАУ по телефону в Киеве 581-50-50, для абонентов мобильной связи: 566.

Пассажиры, которые намерены вернуть билет, могут это сделать и получить возврат денег в месте приобретения билета.

Информация о выполнении рейсов по расписанию после 10:00 24 марта будет направлена дополнительно.