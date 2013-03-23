Киевское метро из-за ненастья уменьшит интервал движения поездов

Киевской метрополитен в связи со сложной погодной ситуацией, вызванной сильным снегопадом, который парализовал движение наземного общественного транспорта, уменьшит интервал движения поездов, чтобы обеспечить надлежащие условия для перевозки пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

«Сейчас, когда система наземного транспорта парализована из-за сильного снегопада и в столице объявлена чрезвычайная ситуация, метрополитен остается надежным способом передвижения по городу. Чтобы создать надлежащие условия для перевозки пассажиров подземкой, было принято решение увеличить количество подвижного состава на линиях метрополитена и уменьшить интервал движения поездов», – сказал А.Мазурчак.

Он отметил, что теперь главная задача всех служб города - очистить подходы к станциям метро.