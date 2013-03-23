В милиции Киева создан оперативный штаб по борьбе со снежной стихией

В Главном управлении МВД Киева для координации действий по преодолению последствий снежной стихии в столице создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, главная задача работы штаба - своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации и предупреждение их обострения. Также налажен постоянный обмен имеющейся информацией с коммунальными и аварийными службами.

Как отметили в милицейском главке, участковыми инспекторами киевской милиции уже проводятся профилактические беседы с населением о предотвращении случаев обмораживания, правилах поведения при ненастье и своевременной помощи нуждающимся в ней лицам. Также ведется работа по своевременному информированию коммунальных и аварийно-спасательных служб об участках территории города, которые наибольше подверглись влиянию снежной стихии и представляют опасность для киевлян и гостей столицы.

В то же время подразделения столичной ГАИ совместно со спасателями МЧС и работниками дорожных служб продолжат работу и в ночь с 23 на 24 марта. Для обеспечения беспрепятственного проезда снегоуборочной техники, оперативной очистки от снега магистральных улиц, от состояния проезда которых зависит работа общественного транспорта, обеспечение жизнедеятельности всего города, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспортные средства в ночное время на проезжей части.

В милиции еще раз напомнили, что на время осложнения погодных условий введено временное ограничение на въезд грузового транспорта в столицу: соответствующее решение было принято 22 марта на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Движение крупногабаритного транспорта в сложившихся погодных условиях значительно усложняет работу дорожных служб и создает ряд проблем для самих водителей грузовиков. Эти ограничения позволят избежать проблем при уборке городских улиц и избежать заторов. До улучшения дорожной обстановки водителям грузового транспорта рекомендовано отказаться и не планировать поездки в столицу", - отметили в столичной милиции.