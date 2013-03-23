ГАИ в связи со снегопадами ограничила движение автотранспорта в семи регионах

В связи со сложными погодными условиями на отдельных участках автодорог государства введено ограничение в движении транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения и организации работы снегоуборочной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В пресс-службе отметили, что движение транспортных средств ограничено на следующих автодорогах: в Киеве для транзитного грузового транспорта; в Киевской области на автодороге Н-01 Киев – Знаменка, 52 км - для грузового транспорта.

Кроме того, на участках автомобильных дорог: Киев – Чоп 22, 31, 41, 52 км; Киев – Чернигов 25 км; Киев – Сумы 28 км усложнено движение грузового транспорта. Работники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Работают подразделения МЧС и тяжелая техника.

Во Львовской области ограниченно движение на:

- автодороге Р-39 Броды – Тернополь, - 21-30 км - для всех видов транспорта;

- автодороге О-140103 Ясенив - Золочев 7-й км для грузового транспорта.

В Винницкой области ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на:

- автодороге М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка 377 - 367 км;

- автодороге М-21 Житомир – Могилев-Подольский 98 - 103 км;

- автодороге Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное 135 - 151 км;

- автодороге Р-31 Бердичев – Хмельник – Литин к автодороге М-12 58 – 60 км;

- автодороге Р-32 Кременец – Белая Церковь – Ржищев, 200 – 205 км.

В Ивано-Франковской области ограничено движение для грузового транспорта на:

- автодороге Р-24 Татаров – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский 157 - 172 км;

- автодороге Р-20 Снятин – Тязев, 0 -73 км.

В Хмельницкой области возле стационарного поста ДПС ГАИ № 4 (Вийтивцы), находящегося на 214 км автомобильной дороги М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, организован отстой крупногабаритных и большегрузных транзитных транспортных средств, не оборудованных устройствами против скольжения.

В Тернопольской области действуют ограничения на движение грузового автотранспорта, который не оборудован приспособлениями противоскольжения, по всем автомобильным дорогам государственного значения, проходящим по территории области.

Из-за снежных заносов на отдельных участках автомобильной дороги Т-20-13 Почаев – Зборов (5 – 22 км, 23 – 28 км, 44 – 50 км, 52.-56 км) прекращено или закрыто движение транспортных средств.