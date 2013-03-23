Борьба с последствиями снегопада находится под контролем Кабмина

Премьер-министр Украины Николай Азаров взял под личный контроль ситуацию с ликвидацией последствий снегопадов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Премьер-министр Украины Николай Азаров лично держит ситуацию на контроле, постоянно следит за работой оперативного штаба, деятельность которого координирует вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул. Глава правительства поручил организовать работу по бесперебойному обеспечению населения медицинским обслуживанием, продуктами питания, в частности организовать подвоз хлеба", - подчеркнули в Кабмине.

В пресс-службе также сообщили, что правительство организует работы по противодействию стихии и призывает общественность с пониманием отнестись к тому, насколько экстремальная ситуация сложилась в связи с ненастьем, и максимально оградить себя и других от последствий таких природных испытаний.

В частности, как отмечается в сообщении, в Киеве и Киевской области за нескольких часов выпало сверх месячной нормы осадков, к тому же, из-за ветра на дорогах возникают снежные заносы. Причем обильные снегопады продолжаются, и, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться еще долго.

Абсолютно вся имеющаяся снегоуборочная техника работает постоянно. В то же время ее работе значительно мешают автомобили, припаркованные с обеих сторон дорог или даже покинутые водителями в ненастье. Это значительно осложняет расчистку автодорог, особенно в условиях интенсивного снегопада и пурги. Поэтому было принято решение ограничить въезд транспорта в столицу. В то же время всех водителей призывают без необходимости не выезжать на дороги.

Сложная погодная ситуация остается во многих областях страны, где не прекращаются осадки как в виде снега, так и дождя.

Для помощи путникам, попавшим в дорожную ловушку из-за ненастья, привлечены подразделения по чрезвычайным ситуациям, военные и техника, коммунальные службы, подразделения Госавтоинспекции и т.п. Продолжаютсяя работы по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, ликвидируются последствия ненастья. Власти делает все возможное в такой сверхсложной ситуации, уверяют в Кабмине.

Учитывая сложную погодную ситуацию, правительство призывает всех проявить организованность, выдержку, взаимопомощь, человечность, по возможности приобщиться к ликвидации последствий ненастья, помогать друг другу в сложных ситуациях.

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