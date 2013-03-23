Янукович требует чрезвычайных мер для борьбы с непогодой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о проведении чрезвычайных мероприятий, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия в областях Украины, которые пострадали в связи с беспрецедентными снегопадами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно Указу, органам исполнительной власти всех уровней поручено обеспечить предоставление необходимой помощи всем пострадавшим от стихии, в первую очередь, людям, которые находятся в заторах на автодорогах. В помощь Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в борьбе со стихией должны быть привлечены подразделения Вооруженных сил Украины и всех других военных формирований.

Президент поручил направить все необходимые государственные ресурсы на преодоление последствий стихии и нормализации движения на транспортных магистралях и дорогах в населенных пунктах, обеспечение нормальной жизнедеятельности пострадавших регионов.

Как сообщалось, за прошлые сутки в некоторых регионах Украины выпала месячная норма снега. В связи с этим были практически парализованы основные транспортные магистрали страны, и на дорогах образовались огромные заторы.