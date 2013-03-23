«Укрзализныця» заверяет, что движение поездов во время ненастья обеспечено

В Винницкой области на отдельных перегонах между станциями высота снега достигает полутора метров, но движение поездов обеспечено, равно как и по всей территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

"На протяжении суток во время снежного ненастья зафиксирован рекорд снежного покрова – до 1,5 м на станциях и перегонах Жмеринско-Козятинской дирекции Юго-Западной железной дороги. Однако, благодаря согласованной работе железнодорожников, движение поездов обеспечено", - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» также отметили, что, по данным Юго-Западной железной дороги, в условиях ненастья задержки на отправление поездов из Киева нет. Железная дорога работает в штатном режиме.

"Есть задержки по прибытию поездов, что связано с ненастьем и ограничением скорости движения", - заметили в пресс-службе, добавив, что круглосуточно к мероприятиям по борьбе со снегом привлечены все имеются снегоочистительные и снегоуборочные машины, вывезены тысячи кубометров снежных масс.