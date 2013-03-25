В Украине остается обесточенным 161 населенный пункт, отсутствует проезд к 105

Аварийными бригадами облэнерго полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Крыму, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой и Черниговской областях, обесточенных вследствие сложных погодных условий в связи со срабатыванием автоматики защиты линий электропередач.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 понедельника остается обесточенным 161 населенный пункт в трех областях, а именно: в Полтавской – 112 (в том числе 9 - частично), в Сумской – 46, в Киевской – 3 (в том числе 1 - частично).

По информации «Укравтодора» проезд по автодорогам государственного значения обеспечен.

На автодорогах Киев – Житомир и Киев – Харьков проезд автотранспорта обеспечен в обоих направлениях. В Киеве участков с усложненным проездом автотранспорта не зафиксировано.

Усложнено транспортное сообщение на автодороге Киев - Чернигов (участок в районе Броваров).

Работы по расчистке дорог и эвакуации транспорта продолжаются в круглосуточном режиме.

Транспортное сообщение по Вышковскому, Яблонецкому, Латырскому и Абранскому горным перевалам Закарпатской области и Ужоцкому и Орявскому перевалам Львовской области осуществляется в обычном режиме.

В период с 22 марта было усложнено транспортное сообщение к 1 тысячи 103 населенным пунктам, восстановлен проезд к 998 в восьми областях, а именно: в Винницкой – 171, Волынской – 65, Ивано-Франковской – 42, Львовской – 106, Ривненской – 98, Тернопольской – 192, Хмельницкой – 303 и Черновицкой – 21.

По состоянию на 7.00 25 марта остается восстановить транспортное сообщение к 105 населенным пунктам в шести областях, а именно: в Винницкой к 17, Волынской - к 12, Тернопольской -к 28, Хмельницкой - к 45, Черновицкой - к 3

Силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионах в течение суток оказана помощь 1 тысяче 566 автотранспортным средствам и 3 тысячам 230 людям.

Развернуто 317 мобильных спасательных пунктов, из них от ГСЧС – 311, от Минобороны – 6 пунктов, в которых в течение суток оказана помощь 1 тысяче 297 людам.

К мероприятиям по обеспечению постоянного функционирования объектов жизнедеятельности населения, социально-бытовой сферы и транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения и в Киеве за прошедшие сутки привлекались 22 тысячи 346 человек и 5 тысяч 344 единицы техники.

На местах координацию действий осуществляют оперативные группы Главных управлений (управлений) в областях, в Голсслужбе по чрезвычайным ситуациям – рабочая группа межведомственного оперативного штаба.

Общую координацию действий осуществляет председатель ГСЧС Михаил Болотских.