В РФ движение автотранспорта от границы Украины в сторону Ростова и Таганрога восстановлено

В России движение автотранспорта от границы Украины в сторону Ростова и Таганрога полностью восстановлено.

Об этом УНИАН сообщили в федеральном казенном учереждении «Севкавуправтодор».

«25 марта в 7.40 мск ограничения были сняты», - говорится в сообщении.

Накануне из-за метели и сильного бокового ветра сложная ситуация сложилась на трассе М-23 «Ростов – Таганрог - граница с Украиной». Из-за сильной метели на дороге видимость снизилась до 40-50 м. На М-23 работала спецтехника, посыпавшая дороги противогололедной смесью. Движение на М-23 было ограничено: дорогу закрывали для движения большегрузов и автобусов.

На автодорогах М-19 «Новошахтинск – Майский –граница с Украиной» и М-21 «Волгоград – Каменск – Шахтинский – граница с Украиной» дежурит спецтехника и движение не ограничивалось.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и без необходимости воздержаться от поездок.