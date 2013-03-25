Авиакомпания МАУ к утру 25 марта практически восстановила полеты

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), задействовав все ресурсы для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения, к утру понедельника, 25 марта практически восстановила полеты и рейсы, отмененные накануне из-за сложных метеорологических условий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания МАУ прилагает и будет прилагать все усилия для скорейшей доставки пассажиров к месту назначения. Все трансферные пассажиры, оказавшиеся в транзитной зоне аэропорта «Борисполь», обеспечены размещением в гостиницах Киева и аэропорта и обеспечиваются полноценным питанием до времени их фактического вылета", - сказано в сообщении.

Авиакомпания МАУ просит пассажиров с пониманием отнестись к тем объективным трудностям, с которыми пришлось столкнуться как населению Украины, пострадавшему от ударов стихии, так и пассажирам, вылетающим в Киев или путешествующим через Киев и находящимся в других аэропортах маршрутной сети МАУ.

Как говорится в сообщении компании, на утро 25 марта сохраняются единичные задержки вылета рейсов из аэропорта «Борисполь», связанные со сбоем графика оборота воздушных судов в субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта. Актуальная информация отображается на электронном табло на главной странице веб-сайта аэропорта «Борисполь».

"Пассажиры с билетами авиакомпании МАУ на рейсы, которые отменены, могут воспользоваться перелетом в другую дату после возобновления рейсов по расписанию при наличии мест на рейсе. По вопросам изменении даты вылета пассажиры могут обращаться в кассы авиакомпании МАУ в терминалe “F” аэропорта «Борисполь», кассы в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 201-203 (телефон: 581-51-61), ул. Лысенко, 4 (телефон: 230-86-93) и в колл-центр авиакомпании МАУ по телефону в Киеве 581-50-50, для абонентов мобильной связи: 566", - еще раз напомнила пресс-служба МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 самолета Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.