Отправка поездов со станции Киев-Пассажирский осуществляется по графику

По состоянию на 25 марта все пассажирские поезда со станции Киев-Пассажирский отправляются без задержек, вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), железнодорожники ввели в график подавляющее большинство поездов, которые задерживались из-за сложных погодных условий на выходных.

В то же время продолжаются мероприятия по введению в график прибытия 12 поездов, которые из-за непогоды задерживались в пунктах оборота.

В частности, по состоянию на 10.00 25 марта задерживается прибытие поезд № 100 Ужгород - Киев (ориентировочное время задержки – 3 часа 30 минут), № 8 Чоп-Киев (ориентировочное время задержки – 4 часа), № 81 Ужгород - Киев (около 3 часов).

С задержками ожидаются транзитные поезда, в частности прибытие в Киев поезда № 60 София - Москва задерживается на 1 час.