Для борьбы со снегом за сутки задействованы 8 тыс. железнодорожников

Железные дороги для обеспечения движения поездов в сложных метеоусловиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки 8 тысяч железнодорожников.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в частности, в Киеве, Казатине, Хутор-Михайловском, Шепетовке и других, а также на территории Львовской железной дороги (ЛЖД), в частности, на станциях Сянки, Львов, Тернополь.

Для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей железнодорожники задействовали 24 снегоочистителя и 43 единицы снегоуборочной техники.

«Укрзализныця» напоминает, что пассажиры, которые приобрели билеты на дату отправления 23 марта, но из-за сложных погодных условий не смогли в этот день воспользоваться поездами, могут и сегодня вернуть свои проездные документы в шести кассах для возврата проездных документов Центрального и Южного столичных железнодорожных вокзалов без отметки дежурного по вокзалу.

Им возвращается полная стоимость билетов.

Узнать оперативную информацию о движении поездов можно в справочной железных дорог Украины: (044) 503-70-05 или по станции Киев-Пасс. у дежурного Центрального вокзала: (044) 465-20-34.