Перечень маршрутных такси некоммунальной формы собственности, которые возобновили работу

По информации КП «Киевпасстранс», еще несколько десятков маршрутных такси некоммунальной формы собственности возобновили работу в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, а именно: №№ 150, 151, 152, 155, 156, 157, 157-Д, 159, 166, 171, 172, 177,178, 180, 182, 183, 186, 188, 189, 192, 193, 196, 197, 200-К, 201, 202, 203, 208, 209, 211, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 239, 230, 233, 234, 242, 245, 249, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412-К, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 425, 429, 434, 437, 439, 441, 444, 445, 452, 453, 454, 457, 458, 459, 461, 470, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 496, 498, 499, 501, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 535, 537, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 550, 555, 557, 558, 559, 562, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 584, 586, 589, 590, 590-Д, 597, 598, 598-Д, 600.